Сутички з "Нацкорпусом" у Черкасах: госпіталізували 19 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Станом на 9 годину ранку внаслідок сутичок з Національним корпусом у Черкасах до лікарні звернулися 22 працівника поліції, 19 з них – госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Черкаської області.
Повідомляється, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок сутички між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, постраждали 15 поліцейських. П’яти з них медичну допомогу надано на місці, 10 звернулися до медичних закладів.
Крім того, під час сутички постраждав начальник Головного управління поліції у Черкаській області генерал поліції Валерій Лютий.