Столкновения с "Нацкорпусом" в Черкассах: госпитализировали 19 полицейских

Сообщается, что по указанному факту возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Ранее УНН сообщал, что в результате столкновения между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, пострадали 15 полицейских. Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения.



Кроме того, во время столкновения пострадал начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.