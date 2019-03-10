Столкновения с "Нацкорпусом" в Черкассах: госпитализировали 19 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. По состоянию на 9:00 утра в результате столкновений с Национальным корпусом в Черкассах в больницу обратились 22 работника полиции, 19 из них - госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черкасской области.
Сообщается, что по указанному факту возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Ранее УНН сообщал, что в результате столкновения между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, пострадали 15 полицейских. Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения.
Кроме того, во время столкновения пострадал начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.