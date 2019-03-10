Стало известно о состоянии полицейских, пострадавших в столкновениях с "Нацкорпусом"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Работники полиции, которых госпитализировали в результате столкновений с Национальным корпусом в Черкассах, находятся в стабильном состоянии. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Черкасской области.
"... как сказали врачи, состояние стабильное", - сообщили в полиции.
Кроме того, в полиции добавили, что лицо, которое находилась в реанимационном отделении, по состоянию на утро перевели в отделение нейрохирургии, оно также находится в стабильном состоянии.
Ранее УНН сообщал, что в результате столкновения между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.