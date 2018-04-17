Стало відомо, про що Путін говорив з Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін провів телефону розмову з федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель. Політики обговорили Ситуацію в Сирії та будівництво "Північного потоку 2". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу президента Росії Володимира Путіна.
"Предметно обговорено загострення обстановки в Сирії і навколо неї. Президент Росії знову підкреслив, що дії групи західних країн, які вчинили акт агресії проти Сирійської Арабської Республіки, грубо порушили норми міжнародного права, включаючи Статут ООН, і завдали істотної шкоди процесу мирного врегулювання сирійської кризи" , - говориться в повідомленні.
Також, акцентована важливість проведення знаходиться в Сирії місією ОЗХЗ ретельного і об'єктивного розслідування.
У прес-службі також наголосили що, по обидва боки було висловлено готовність сприяти відновленню політико-дипломатичних зусиль щодо сирійського досьє, в тому числі на Женевській і Астанинською майданчиках, і продовжити двосторонні контакти на цей рахунок.
Як повідомляв УНН, в разі якщо ракетні удари по Сирії США і їх союзників продовжаться, це призведе до хаосу в міжнародних відносинах. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані.