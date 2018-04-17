Стало известно, о чем Путин говорил с Меркель

"Предметно обсуждено обострение обстановки в Сирии и вокруг нее. Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса", - говориться в сообщении.

Также, акцентирована важность проведения находящейся в Сирии миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования.

В пресс-службе также почеркнули что , с обеих сторон была выражена готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье, в том числе на Женевской и Астанинской площадках, и продолжить двусторонние контакты на этот счет.

Как сообщал УНН, в случае если ракетные удары по Сирии США и их союзников продолжатся, это приведет к хаосу в международных отношениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани.