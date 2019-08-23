Стало відомо, на якому етапі перебуває створення реєстру ветеранів

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Розробника програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру ветеранів війни буде визначено за допомогою тендерної процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства. Тендер буде оголошено після виділення коштів на вказаний проект. Про це УНН повідомили в Міністерстві у справах ветеранів у відповідь на запит.