Стало відомо, на якому етапі перебуває створення реєстру ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Розробника програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру ветеранів війни буде визначено за допомогою тендерної процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства. Тендер буде оголошено після виділення коштів на вказаний проект. Про це УНН повідомили в Міністерстві у справах ветеранів у відповідь на запит.
"На створення Реєстру та платформи "Е-ветеран" на базі Реєстру передбачається фінансування з видатків, передбачених у державному бюджеті за відповідною бюджетною програмою та з інших джерел, не зароблених законодавством. Запуск Реєстру почнеться з 2020 року", - йдеться у відповіді.
Повідомляється, що Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни затверджено постановою Кабінету міністрів України № 700 від 14 серпня 2019 року. Окрім того, було розроблено технічні вимоги для створення автоматизованої системи Реєстру.
"Розробка програмного забезпечення платформи "Е-ветеран" планується після початку роботи Реєстру. Вона має стати "Єдиним вікном" Мінветеранів, до якого мають бути інтегровані усі державні сервіси та послуги для ветеранів.
На базі платформи буде створено персональний кабінет ветерана, через який кожен ветеран зможе направляти запити на отримання послуг, відстежувати статус поданих ним документів, отримувати необхідну інформацію та допомогу за зразком відповідної системи, що функціонує у США. Процес перегляду пільг знаходиться у стадії опрацювання", - зазначили у міністерстві.
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Нагадаємо, у лютому цього року закон про утворення Єдиного держреєстру ветеранів війни був підписаний президентом України.
У серпні уряд прийняв постанову Кабінету міністрів України "Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни".