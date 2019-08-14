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Уряд схвалив створення Єдиного реєстру ветеранів війни

Уряд схвалив створення Єдиного реєстру ветеранів війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України “Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службі Міністерства у справах ветеранів України.

Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України “Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни”, яка була розроблена Міністерством у справах ветеранів для забезпечення реалізації Закону України про Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

“Постанова Кабінету міністрів визначає порядок створення, ведення, доступу до відомостей Єдиного державного реєстру ветеранів війни та порядку одержання інформації з інших реєстрів та інформаційних баз даних щодо фізичних осіб для внесення відомостей до Реєстру”, — наголосила міністр у справах Ірина Фріз.

Також цим нормативним актом затверджується Положення про Єдиний реєстр ветеранів війни, яким встановлюється, що це єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту і знеособлення інформації щодо осіб, якими згідно з функціоналом опікується Міністерство у справах ветеранів.

“Отже, зроблено всі необхідні кроки для нормативно-правового врегулювання розробки реєстру — закон, підзаконні акти. Технічні вимоги до техзавдання підготовлені. Наступним є підготовка техзавдання, яке має отримати фінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Після цього відбудеться розробка та створення ІТ-системи реєстру”, — наголосила Ірина Фріз та додала, що сьогодні було ухвалено протокольне доручення Уряду Мінфіну щодо фінансового забезпечення Мінветеранів.

Як повідомляв УНН, в Україні також планують створити платформу е-ветеран

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