В Україні створять платформу е-ветеран
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В Україні створять платформу е-ветеран. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз під час брифінгу перед проведенням прямої телефонної лінії Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
"У Черкаській області Міністерство у справах ветеранів розпочало пілотний проект, спрямований на реабілітацію ветеранів та членів їх сімей, так звану психосоціальну реабілітацію. Ми запустили по області анкетування, яке буде давати вичерпну інформацію про ветеранів щодо освіти, наявності роботи, бажання змінити професію, володіння знаннями чи навичками, задоволення чи незадоволення програмами держави, які спрямовані на покращення життя ветеранів", - розповіла Фріз.
За її словами, результати цього проекту дають можливість прийти до висновку, чи є потреба реалізувати цей проект в рамках всієї України.
"Те анкетування, яке проводиться у Черкаській області, фактично має лягати у створення Єдиного державного реєстру, який буде фундаментом для створення у майбутньому платформи Е-ветеран", - додала Фріз.
Як повідомляв УНН, в Україні створять Єдиний державний реєстр ветеранів.