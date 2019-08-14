Правительство одобрило создание Единого реестра ветеранов войны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины "О Едином государственном реестре ветеранов войны", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов Украины.
Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины "О Едином государственном реестре ветеранов войны", которое была разработана Министерством по делам ветеранов для обеспечения реализации Закона Украины о Едином государственном реестре ветеранов войны.
"Постановление Кабинета министров определяет порядок создания, ведения, доступа к сведениям Единого государственного реестра ветеранов войны и порядке получения информации из других реестров и информационных баз данных в отношении физических лиц для внесения сведений в Реестр", - отметила министр по делам Ирина Фриз.
Также этим нормативным актом утверждается Положение о Едином реестре ветеранов войны, которым устанавливается, что это единственная государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации в отношении лиц, которым согласно функционалу занимается Министерство по делам ветеранов.
"Итак, сделано все необходимые шаги для нормативно-правового регулирования разработки реестра - закон, подзаконные акты. Технические требования к техзадание подготовлены. Следующим является подготовка техзадания, которое должно получить финансовую поддержку наших международных партнеров. После этого состоится разработка и создание ІТ-системы реестра", - отметила Ирина Фриз и добавила, что сегодня было принято протокольное поручение Правительства Минфина по финансовому обеспечению Минветеранив.
Как сообщал УНН, в Украине также планируют создать платформу электронной ветеран.