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Порошенко підписав закон про створення Єдиного держреєстру ветеранів війни

Порошенко підписав закон про створення Єдиного держреєстру ветеранів війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про утворення Єдиного держреєстру ветеранів війни, передає УНН. 

У законі про статус ветеранів війни передбачено створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Відповідальне за нього - Міністерство у справах ветеранів.

Очікується, що реєстр допоможе вести облік ветеранів, реалізовувати їхнє право на пільги та соцгарантії, відслідковувати їхні потреби та координувати діяльність різних органів.

Інформацію у Реєстрі мають захищати як конфіденційну.

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Як повідомляв УНН, у Міністерстві з питань ветеранів досі працює одна людина – міністр Ірина Фріз.

Нагадаємо, до 28 січня тривав прийом заявок на участь в установчих зборах Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України.

Нагадаємо, 28 листопада 2018 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міністерства у справах ветеранів.

Українські Національні Новини

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