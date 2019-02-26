Порошенко підписав закон про створення Єдиного держреєстру ветеранів війни

У законі про статус ветеранів війни передбачено створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Відповідальне за нього - Міністерство у справах ветеранів.

Очікується, що реєстр допоможе вести облік ветеранів, реалізовувати їхнє право на пільги та соцгарантії, відслідковувати їхні потреби та координувати діяльність різних органів.

Інформацію у Реєстрі мають захищати як конфіденційну.



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Як повідомляв УНН, у Міністерстві з питань ветеранів досі працює одна людина – міністр Ірина Фріз.

Нагадаємо, до 28 січня тривав прийом заявок на участь в установчих зборах Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України.

Нагадаємо, 28 листопада 2018 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міністерства у справах ветеранів.