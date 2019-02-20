В Україні запропонували запровадити День ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз заявила про необхідність запровадити в Україні Дня ветеранів. Про це Фріз повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"В Україні необхідно впровадити День ветеранів. Про це заявила під час засідання Ради ветеранів України, що триває в Києві", - написала міністр.
За її словами, відзначення Дня ветеранів дасть змогу не тільки вшанувати пам'ять полеглих, але і подякувати живим героям.
Крім того, Фріз повідомила, що у Мінветеранів розробляється ініціатива щодо впровадження такого дня за участі представників Українського інституту національної пам'яті.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві з питань ветеранів досі працює одна людина – міністр Ірина Фріз.
Нагадаємо, до 28 січня тривав прийом заявок на участь в установчих зборах Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України.
Нагадаємо, 28 листопада 2018 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міністерства у справах ветеранів.