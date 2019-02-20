В Украине предложили ввести День ветеранов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60962 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 81526 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130335 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130228 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129714 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125014 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160737 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117825 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141425 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145276 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Украине предложили ввести День ветеранов

Киев  •  УНН

 • 9827 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила о необходимости ввести в Украине Дня ветеранов. Об этом Фриз сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Украине необходимо внедрить День ветеранов. Об этом заявила во время заседания Совета ветеранов Украины, который проходит в Киеве", - написала министр.

По ее словам, празднование Дня ветеранов позволит не только почтить память павших, но и поблагодарить живых героев.

Кроме того, Фриз сообщила, что в Минветеранив разрабатывается инициатива по внедрению такого дня при участии представителей Украинского института национальной памяти.

Как сообщал УНН, в Министерстве по вопросам ветеранов до сих пор работает один человек - министр Ирина Фриз.

Напомним, до 28 января продолжался прием заявок на участие в учредительном собрании Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины.

Напомним, 28 ноября 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о создании Министерства по делам ветеранов.

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