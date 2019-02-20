В Украине предложили ввести День ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила о необходимости ввести в Украине Дня ветеранов. Об этом Фриз сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Украине необходимо внедрить День ветеранов. Об этом заявила во время заседания Совета ветеранов Украины, который проходит в Киеве", - написала министр.
По ее словам, празднование Дня ветеранов позволит не только почтить память павших, но и поблагодарить живых героев.
Кроме того, Фриз сообщила, что в Минветеранив разрабатывается инициатива по внедрению такого дня при участии представителей Украинского института национальной памяти.
Как сообщал УНН, в Министерстве по вопросам ветеранов до сих пор работает один человек - министр Ирина Фриз.
Напомним, до 28 января продолжался прием заявок на участие в учредительном собрании Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины.
Напомним, 28 ноября 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о создании Министерства по делам ветеранов.