Порошенко подписал закон о создании Единого госреестра ветеранов войны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Единого госреестра ветеранов войны, передает УНН.
В законе о статусе ветеранов войны предусмотрено создание Единого государственного реестра ветеранов войны. Ответственное него - Министерство по делам ветеранов.
Ожидается, что реестр поможет вести учет ветеранов, реализовывать их право на льготы и соцгарантии, отслеживать их потребности и координировать деятельность различных органов.
Информацию в Реестре должны защищать как конфиденциальную.
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Как сообщал УНН, в Министерстве по вопросам ветеранов до сих пор работает один человек - министр Ирина Фриз.
Напомним, до 28 января продолжался прием заявок на участие в учредительном собрании Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины.
Напомним, 28 ноября 2018 Кабинет министров Украины принял решение о создании Министерства по делам ветеранов.