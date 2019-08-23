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Стало известно, на каком этапе находится создание реестра ветеранов

Стало известно, на каком этапе находится создание реестра ветеранов

Киев  •  УНН

 • 22817 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Разработчика программного обеспечения для Единого государственного реестра ветеранов войны будет определен с помощью тендерной процедуры закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства. Тендер будет объявлен после выделения средств на указанный проект. Об этом УНН сообщили в Министерстве по делам ветеранов в ответ на запрос.

"На создание Реестра и платформы "Е-ветеран" на базе Реестра предусматривается финансирование из расходов, предусмотренных в государственном бюджете по соответствующей бюджетной программе и с других источников, не заработанных законодательством. Запуск Реестр начнется с 2020 года", - говорится в ответе.

Сообщается, что Положение о Едином государственном реестре ветеранов войны утверждено постановлением Кабинета министров Украины № 700 от 14 августа 2019 года. Кроме того, были разработаны технические требования для создания автоматизированной системы Реестра.

"Разработка программного обеспечения платформы "Е-ветеран" планируется после начала работы реестра. Она должна стать "Единым окном" Минветеранов, в который должны быть интегрированы все государственные сервисы и услуги для ветеранов.

На базе платформы будет создан персональный кабинет ветерана, через который каждый ветеран сможет направлять запросы на получение услуг, отслеживать статус поданных им документов, получать необходимую информацию и помощь по образцу соответствующей системы, функционирующей в США. Процесс пересмотра льгот находится в стадии проработки", - отметили в министерстве.

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Напомним, в феврале этого года закон об образовании Единого госреестра ветеранов войны был подписан президентом Украины.

В августе правительство приняло постановление Кабинета министров Украины "О Едином государственном реестре ветеранов войны".

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