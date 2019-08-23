Міністерство у справах ветеранів не буде ліквідовано - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Міністерство у справах ветеранів не буде ліквідовано. Про це він повідомив під час Міжнародного ветеранського та волонтерського форуму, передає кореспондент УНН.
"Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати. Це ганебна інформація та чутки. Ви краще за інших знаєте, які там дійсно є проблеми, що не працює, і що дійсно потрібно змінювати", - сказав Зеленський.
Президент сказав, що очікує від ветеранської спільноти кандидатуру на посаду міністра.
"Ми дійсно чекаємо від вас кандидата, я не хочу сам обирати, я хочу, щоб ви надали кандидатуру, яка є авторитетною та дійсно зможе очолити міністерство", - розповів він.
Нагадаємо, у партії "Слуга народу" заявили, що для лобіювання прав ветеранів плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств не потрібно.