Стало відомо, хто судитиме Нацвідбір Дитячого Євробачення-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Дії завершилось голосування, в якому українці обирали журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023, передає УНН з посиланням на Мінцифри.
Деталі
Понад 600 тисяч українців долучилися до опитування в Дії. Українці обрали журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.
Найбільше підтримки отримали
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- Ігор Кондратюк — 28,16%
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- Jerry Heil — 24,93%
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- ALYONA ALYONA — 20,91%
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1 жовтня ці артисти разом з глядачами оберуть, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні-2023.
Переглянути Фінал Нацвідбору 1 жовтня о 18:00 можна у застосунку Дія, у розділі Дія.ТБ.
Опитування в Дії реалізовується Мінцифрою спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України і Суспільним Мовленням.
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