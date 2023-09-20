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Стало відомо, хто судитиме Нацвідбір Дитячого Євробачення-2023

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Дії завершилось голосування, в якому українці обирали журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023, передає УНН з посиланням на Мінцифри.

Деталі

Понад 600 тисяч українців долучилися до опитування в Дії. Українці обрали журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.

Найбільше підтримки отримали

  • Ігор Кондратюк — 28,16%
  • Jerry Heil — 24,93%
  • ALYONA ALYONA — 20,91%

1 жовтня ці артисти разом з глядачами оберуть, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні-2023.

 Переглянути Фінал Нацвідбору 1 жовтня о 18:00 можна у застосунку Дія, у розділі Дія.ТБ.

Опитування в Дії реалізовується Мінцифрою спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України і Суспільним Мовленням.

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