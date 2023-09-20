Стало известно, кто будет судить Нацотбор Детского Евровидения-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Дії завершилось голосование, в котором украинцы выбирали жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023, передает УНН со ссылкой на Минцифры.
Детали
Более 600 тысяч украинцев присоединились к опросу в Дії. Украинцы выбрали жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023.
Больше всего поддержки получили
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- Игорь Кондратюк — 28,16%
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- Jerry Heil — 24,93%
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- ALYONA ALYONA — 20,91%
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1 октября эти артисты вместе со зрителями выберут, кто представит Украину на Детском Евровидении-2023.
Посмотреть Финал Нацотбора 1 октября в 18:00 можно в приложении Дія, в разделе Дія.ТВ.
Опрос в Дії реализуется Минцифрой совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и Общественным вещанием.
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