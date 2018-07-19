Стали відомими арбітри поєдинку за Суперкубок України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Комітет арбітрів ФФУ оприлюднив призначення арбітрів на матч за Суперкубок України між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо", інформує УНН з посиланням на сайт столичного клубу.
На матчі працюватиме суддівська бригада з Харкова. Арбітр у полі — 42-річний Костянтин Труханов. Асистентами виступатимуть Сергій Беккер та Олег Плужник. Четвертий арбітр - Юрій Можаровський.
Резервним асистентом арбітра призначений Олександр Войтюк, спостерігач арбітражу — Ігор Хіблін.
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Зазначимо, що у минулому сезоні Труханов має у своєму доробку 14 матчів елітного вітчизняного дивізіону, серед яких був і один між "Динамо" та "Шахтарем". У 27-му турі "біло-сині" на виїзді здолали "гірників" завдяки єдиному голу Володимира Шепелєва, а Труханов показав футболістам сім попереджень та вилучив у компенсований час Тайсона.
Додамо, що матч "Шахтар" — "Динамо" відбудеться 21 липня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець", початок о 21:00.