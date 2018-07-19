Стали известны арбитры поединка за Суперкубок Украины

На матче будет работать судейская бригада из Харькова. Арбитр в поле - 42-летний Константин Труханов. Ассистентами выступят Сергей Беккер и Олег Плужник. Четвертый арбитр - Юрий Можаровский.

Резервным ассистентом арбитра назначен Александр Войтюк, наблюдатель арбитража - Игорь Хиблин.

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Отметим, что в прошлом сезоне Труханов имеет в своем активе 14 матчей элитного отечественного дивизиона, среди которых был и один между "Динамо" и "Шахтером". В 27-м туре "бело-синие" на выезде одолели "горняков" благодаря единственному голу Владимира Шепелева, а Труханов показал футболистам семь предупреждений и удалил в компенсированное время Тайсона.

Добавим, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 21 июля, в Одессе на стадионе "Черноморец", начало в 21:00.