Стали відомі подробиці загибелі жінки, яка випала з вікна на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. За клопотанням прокуратури Київщини 22-річного чоловіка, який після сварки виштовхнув свою цивільну дружину з вікна третього поверху, взято під варту. Про це УНН розповіли в прес-службі Прокуратурі Київській області.
"У ході досудового розслідування встановлено, що між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої чоловік виштовхнув 33-річну потерпілу з вікна третього поверху. В результаті падіння жінка померла на місці події", - розповіли в прес-службі.
За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури 22-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закарпатець знайшов убитим батька, якого розшукували кілька днів
За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області 33-річна жінка викинулася з вікна багатоповерхівки через тортури молодого хлопця.