Стали відомі номінанти 75-ї премії "Золотий глобус"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Номінації на 75-ту річну премію “Золотий глобус” були оголошені вранці в понеділок, передає УНН.
Міні-серіал компанії HBO “Big Little Lies” (“Велика маленька брехня”) зайняв позицію лідера серед телевізійних стрічок, отримавши одразу шість номінацій в чотирьох категоріях, а фентезійна “Форма води” від Гільермо дель Торо зайняла найвищу позицію серед фільмів, отримавши сім номінацій.
“Велика маленька брехня” , яка цього року вже отримала 5 премі “Еммі”, цього року представлена на премії “Золотий глобус” в номінаціях “Кращий міні-серіал або фільм на ТБ року”, "Краща акторка міні-серіалу або фільму на ТБ року“( Ніколь Кідман, Різ Уізерспун ), “Краща акторка другого плану міні-серіалу або фільму на ТБ року” (Лора Дерн, Шейлін Вудлі ), “Кращий актор другого плану міні-серіалу або фільму на ТБ року” (Александр Скарсгард).
За звання кращого режисера на “Золотий Глобус” − 2018 претендуватиме Гільермо дель Торо з його лідером за кількістю номінацій серед стрічок “Форма води”. Конкуренцію йому складуть світові метри Рідлі Скотт і Стівен Спілберг, а також Мартін МакДонах з картиною “Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі” і Крістофер Нолан з фільмом “Дюнкерк”.
Премія “Золотий глобус” присуджується з 1942 року за кінофільми і телевізійні картини, відмічені акредитованими в Голівуді іноземними журналістами (HFPA). Премія вручається в 25 номінаціях: 14 з них в сфері кіно, ще 11 зазначає заслуги на телеекрані. Переможця визначають за підсумками голосування членів HFPA, число яких в цілому не перевищує сотню.
Церемонія вручення нагороди відбудеться в Лос-Анджелесі 7 січня 2018 року.
Як повідомляв УНН, Алек Болдуїн отримав "Еммі" за пародію на Трампа.