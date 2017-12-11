Стали известны номинанты 75-й премии "Золотой глобус"

Мини-сериал компании HBO “Big Little Lies” (“Большая маленькая ложь”) занял позицию лидера среди телевизионных лент, получив сразу шесть номинаций в четырех категориях, а фэнтезийная “Форма воды” от Гильермо дель Торо заняла самую высокую позицию среди фильмов, получив семь номинаций.

“Большая маленькая ложь”, которая в этом году уже получила 5 премий “Эмми”, в этом году представлена ​​на премии “Золотой глобус” в номинациях “Лучший мини-сериал или фильм на ТВ года”, “Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ года “(Николь Кидман, Риз Уизерспун)”, Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ года “(Лора Дерн, Вудли)", Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ года “(Александр Скарсгард).

За звание лучшего режиссера на “Золотой Глобус”-2018 будут претендовать Гильермо дель Торо с его лидером по количеству номинаций среди лент “Форма воды”. Конкуренцию ему составят мировые метра Ридли Скотт и Стивен Спилберг, а также Мартин МакДонах с картиной “Три билборда на границе Эббинг, Миссури” и Кристофер Нолан с фильмом “Дюнкерк”.

Премия “Золотой глобус” присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, еще 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA, число которых в целом не превышает сотню.

Церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 7 января 2018.

Как сообщал УНН, Алек Болдуин получил “Эмми” за пародию на Трампа.