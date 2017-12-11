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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 1496 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14871 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94825 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109399 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129789 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106287 просмотра

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Стали известны номинанты 75-й премии "Золотой глобус"

Стали известны номинанты 75-й премии "Золотой глобус"

Киев  •  УНН

 • 16791 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Номинации на 75-ю годовую премию "Золотой глобус" были объявлены утром в понедельник, передает УНН.

Мини-сериал компании HBO “Big Little Lies” (“Большая маленькая ложь”) занял позицию лидера среди телевизионных лент, получив сразу шесть номинаций в четырех категориях, а фэнтезийная “Форма воды” от Гильермо дель Торо заняла самую высокую позицию среди фильмов, получив семь номинаций.

“Большая маленькая ложь”, которая в этом году уже получила 5 премий “Эмми”, в этом году представлена ​​на премии “Золотой глобус” в номинациях “Лучший мини-сериал или фильм на ТВ года”, “Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ года “(Николь Кидман, Риз Уизерспун)”, Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ года “(Лора Дерн, Вудли)", Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ года “(Александр Скарсгард).

За звание лучшего режиссера на “Золотой Глобус”-2018 будут претендовать Гильермо дель Торо с его лидером по количеству номинаций среди лент “Форма воды”. Конкуренцию ему составят мировые метра Ридли Скотт и Стивен Спилберг, а также Мартин МакДонах с картиной “Три билборда на границе Эббинг, Миссури” и Кристофер Нолан с фильмом “Дюнкерк”.

Премия “Золотой глобус” присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, еще 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA, число которых в целом не превышает сотню.

Церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 7 января 2018.

Как сообщал УНН, Алек Болдуин получил “Эмми” за пародию на Трампа.

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