Сталі відомі найбільш затребувані професії на ринку праці з початку року

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Державна служба зайнятості опублікувала дані щодо попиту та пропозицій на ринку праці у розрізі професій та видів діяльності за січень-березень 2020 року. Найбільш популярними професіями на ринку праці були і залишаються фельдшер, сортувальник, поштовий працівник, лісоруб, охоронець, швачка та інші, передає УНН з посиланням на дані служби.