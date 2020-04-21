Сталі відомі найбільш затребувані професії на ринку праці з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Державна служба зайнятості опублікувала дані щодо попиту та пропозицій на ринку праці у розрізі професій та видів діяльності за січень-березень 2020 року. Найбільш популярними професіями на ринку праці були і залишаються фельдшер, сортувальник, поштовий працівник, лісоруб, охоронець, швачка та інші, передає УНН з посиланням на дані служби.
Так, найбільш популярні професії на ринку праці у таких сферах:
Охорона здоров'я: медична сестра, соціальний робітник, фельдшер, лаборант.
Торгівля: продавець продовольчих товарів, сортувальник, касир.
Поштова та кур'єрська діяльність: кур'єр, водій, підсобний робітник, поштовий працівник.
Сільське та лісове господарство: тракторист, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, лісоруб.
Охоронна діяльність: охоронник, поліцейський.
Текстильна промисловість (пошиття масок та захисного одягу для медичних працівників та населення): швачка, закрійник, кравець.
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У той самий час, середня заробітна плата у вакансіях за професійними групами станом на 1 квітня 2020 року складає 6 645 грн.
Раніше УНН писав, що станом на 1 квітня 2020 року кількість вакансій, зареєстрованих у державній службі зайнятості становила 54,0 тис. одиниць, на третину менше, ніж станом на відповідну дату минулого року. Найбільшим попитом користуються зараз вакансії, пов'язані з торгівлею, сільським господарством, логістикою та забезпечення правопорядку.