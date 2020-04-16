Агрономи, касири, кур’єри: які професії наразі найбільш затребувані на ринку праці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на 1 квітня 2020 року кількість вакансій, зареєстрованих у державній службі зайнятості становила 54,0 тис. одиниць, на третину менше, ніж станом на відповідну дату минулого року. Найбільшим попитом користуються зараз вакансії, пов'язані з торгівлею, сільським господарством, логістикою та забезпечення правопорядку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Так, наразі спостерігається попит роботодавців на працівників:
- у сфері сільського та лісового господарства. Це пов’язано з початком весняних сільськогосподарських робіт. Незважаючи на карантин роботодавці пропонують роботу трактористам, агрономам, робітникам з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва тощо;
- у сфері торгівлі та надання послуг, які наразі не є забороненими (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою);
- у сфері логістики (кур’єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу);
- у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (сестра медична, соціальний робітник);
- у сфері забезпечені правопорядку (охоронник, сторож).
Також повідомляється, що є вакансії для професіоналів та фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, фахівців, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників – електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.
Нагадаємо, у Службі зайнятості відповіли на найпоширеніші запитання про роботу в період карантину.