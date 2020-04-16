Агрономы, кассиры, курьеры: какие профессии сейчас наиболее востребованы на рынке труда
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на 1 апреля 2020 года количество вакансий, зарегистрированных в государственной службе занятости составило 54,0 тыс. единиц, на треть меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года. Наибольшим спросом пользуются сейчас вакансии, связанные с торговлей, сельским хозяйством, логистикой и обеспечением правопорядка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Так, в настоящее время наблюдается спрос работодателей на работников:
- в сфере сельского и лесного хозяйства. Это связано с началом весенних сельскохозяйственных работ. Несмотря на карантин работодатели предлагают работу трактористам, агрономам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и тому подобное;
- в сфере торговли и услуг, которые пока не являются запрещенными (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству)
- в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом)
- в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (сестра медицинская, социальный работник)
- в сфере обеспечены правопорядка (охранник, сторож).
Также сообщается, что есть вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы - бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих - электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.
Напомним, в Службе занятости ответили на самые распространенные вопросы о работе в период карантина.