Стали известны самые востребованные профессии на рынке труда с начала года

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Государственная служба занятости опубликовала данные по спросу и предложениям на рынке труда в разрезе профессий и видов деятельности за январь-март 2020 года. Наиболее популярными профессиями на рынке труда были и остаются фельдшер, сортировщик, почтовый работник, лесоруб, охранник, швея и другие, передает УНН со ссылкой на данные службы.