Стали відомі дати двох боїв за участі боксера Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа (21-0, 10 КО) дізнався дати проведення двох майбутніх поєдинків, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.
Спочатку британець проведе двобій 22 вересня, а наступний поєдинок відбудеться вже 13 квітня 2019 року. Обидва протистояння буде приймати легендарна лондонська арена "Уемблі".
"Ймовірно, можливість провести бій на такому культовому стадіоні випадає, як правило, раз в житті. І це приголомшливо - отримати таку можливість ще раз", - повідомив Джошуа.
Проте наразі не розголошується ім'я майбутнього суперника британця, яким може стати обов'язковий претендент WBA росіянин Повєткін або чемпіон WBC Деонтей Уайлдер.
Додамо, що саме на "Уемблі" проходив заключний поєдинок у кар'єрі нашого Володимира Кличко проти Джошуа, який зібрав 90 тисяч глядачів.