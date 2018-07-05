Стали известны даты двух боев с участием боксера Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа (21-0, 10 КО) узнал даты проведения двух будущих поединков, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.
Сначала британец проведет поединок 22 сентября, а следующий поединок состоится уже 13 апреля 2019 года. Оба противостояния будет принимать легендарная лондонская арена "Уэмбли".
"Возможность провести бой на таком культовом стадионе выпадает, как правило, раз в жизни. И это потрясающе - получить такую возможность еще раз", - сообщил Джошуа.
Однако пока не разглашается имя будущего соперника британца, которым может стать обязательный претендент WBA россиянин Поветкин или чемпион WBC Деонтей Уайлдер.
Добавим, что именно на "Уэмбли" проходил заключительный поединок в карьере украинца Владимира Кличко против Джошуа, который собрал 90 тысяч зрителей.