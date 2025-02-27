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Стала значно кращою і прийнятною для підписання Україною: МЗС щодо угоди про надра зі США

Стала значно кращою і прийнятною для підписання Україною: МЗС щодо угоди про надра зі США

Київ  •  УНН

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Україна та США доопрацювали текст угоди щодо надр, прибравши пункти про борг та подвійне відшкодування допомоги. Фонд наповнюватиметься в Україні та використовуватиметься спільно для інвестування в реконструкцію.

Угода із США щодо надр стала значно кращою і прийнятною для підписання Україною. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Як ви знаєте, в результаті роботи переговорних команд вдалося допрацювати текст і текст угоди, на нашу думку, став значно кращим і прийнятним для підписання Україною. Тому уряд схвалив можливість підписання, уповноважив посадовців для того, щоб підписувати цю угоду. Загалом, в результаті спільної роботи команд української, американської текст угоди став набагато кращим", - сказав Георгій Тихий.

Він зауважив, що для України дуже важливо, що в тексті немає згадок про борг.

На нашу думку, коли Конгрес виділяв цю допомогу для України, вона виділялася не як борг. Тому для нас було дуже важливо, щоб це було справедливо, щоб в угоді не було не було цих боргів. Крім того, вдалося прибрати цей пункт про відшкодування наступної майбутньої допомоги 2 долари за один. Це теж вдалося прибрати з тексту, який зараз є. І дуже важливе також спільне використання цього фонду. Тобто це Україна та США спільно цим фондом розпоряджаються. Фонд наповнюється в Україні і використовується для України, для інвестування в реконструкцію України

- зазначив Георгій Тихий.

Чиновник наголосив, що ця угода має сприйматися, як рамкова, та як перший крок, і як початок процесу.

Я закликаю вас не сприймати її як фінальний документ, а радше як рамковий, який розпочинає співпрацю. Ми вважаємо, що ця співпраця України та США важлива для нашої країни і важлива для США. Вона дозволяє вже зараз говорити про підтримку, яка триває і триватиме. Станом на зараз вся підтримка уже виділена США, продовжує надходити. А я думаю, що якраз будуть обговорювати подальшу підтримку і, скажімо так, які наступні кроки і документи будуть продовженням цієї рамкової угоди

- додав речник.

Окрім того, за його словами, конкретні угоди про створення самого фонду, інші домовленості, гарантії безпеки будуть обговорювати завтра.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди про зі Сполученими Штатами щодо надр.

Зеленський про угоду щодо рідкісноземельних металів: це не щодо безпеки, а щодо інвестицій14.02.25, 16:50 • 51575 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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