Стала значно кращою і прийнятною для підписання Україною: МЗС щодо угоди про надра зі США

Угода із США щодо надр стала значно кращою і прийнятною для підписання Україною. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

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"Як ви знаєте, в результаті роботи переговорних команд вдалося допрацювати текст і текст угоди, на нашу думку, став значно кращим і прийнятним для підписання Україною. Тому уряд схвалив можливість підписання, уповноважив посадовців для того, щоб підписувати цю угоду. Загалом, в результаті спільної роботи команд української, американської текст угоди став набагато кращим", - сказав Георгій Тихий.

Він зауважив, що для України дуже важливо, що в тексті немає згадок про борг.

На нашу думку, коли Конгрес виділяв цю допомогу для України, вона виділялася не як борг. Тому для нас було дуже важливо, щоб це було справедливо, щоб в угоді не було не було цих боргів. Крім того, вдалося прибрати цей пункт про відшкодування наступної майбутньої допомоги 2 долари за один. Це теж вдалося прибрати з тексту, який зараз є. І дуже важливе також спільне використання цього фонду. Тобто це Україна та США спільно цим фондом розпоряджаються. Фонд наповнюється в Україні і використовується для України, для інвестування в реконструкцію України