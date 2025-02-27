Стала значительно лучше и приемлемой для подписания Украиной: МИД относительно соглашения о недрах с США

Соглашение с США по недрам стало значительно лучше и приемлемым для подписания Украиной. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

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"Как вы знаете, в результате работы переговорных команд удалось доработать текст и текст соглашения, по нашему мнению, стал значительно лучшим и приемлемым для подписания Украиной. Поэтому правительство одобрило возможность подписания, уполномочило должностных лиц для того, чтобы подписывать это соглашение. В общем, в результате совместной работы команд украинской, американской текст соглашения стал намного лучше", - сказал Георгий Тихий.

Он отметил, что для Украины очень важно, что в тексте нет упоминаний о долге.

По нашему мнению, когда Конгресс выделял эту помощь для Украины, она выделялась не как долг. Поэтому для нас было очень важно, чтобы это было справедливо, чтобы в соглашении не было не было этих долгов. Кроме того, удалось убрать этот пункт о возмещении следующей будущей помощи 2 доллара за один. Это тоже удалось убрать из текста, который сейчас есть. И очень важно также совместное использование этого фонда. То есть это Украина и США совместно этим фондом распоряжаются. Фонд наполняется в Украине и используется для Украины, для инвестирования в реконструкцию Украины - отметил Георгий Тихий.

Чиновник отметил, что это соглашение должно восприниматься, как рамочное, и как первый шаг, и как начало процесса.

Я призываю вас не воспринимать ее как финальный документ, а скорее как рамочный, который начинает сотрудничество. Мы считаем, что это сотрудничество Украины и США важно для нашей страны и важно для США. Оно позволяет уже сейчас говорить о поддержке, которая продолжается и будет продолжаться. По состоянию на сейчас вся поддержка уже выделена США, продолжает поступать. А я думаю, что как раз будут обсуждать дальнейшую поддержку и, скажем так, какие следующие шаги и документы будут продолжением этого рамочного соглашения - добавил спикер.

Кроме того, по его словам, конкретные соглашения о создании самого фонда, другие договоренности, гарантии безопасности будут обсуждать завтра.

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