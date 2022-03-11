США збираються позбавити Росію переваг членства у СОТ – Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сполучені Штати мають намір позбавити Росію переваг членства у Світовій організації торгівлі. Про це йдеться в заяві Білого дому щодо нових заходів проти Росії за її напад на Україну, пише УНН.
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"Президент Байден буде тісно співпрацювати з Конгресом, щоб позбавити Росію переваг членства у СОТ і гарантувати, що російський імпорт не отримає режим найбільшого сприяння в нашій економіці", - повідомляє Білий дім.
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Також повідомляється, що президент США підпише указ, який "покладе край вивезенню предметів розкоші" для будь-якої особи, що знаходиться в Російській Федерації. Це включатиме предмети розкоші, такі як дорогі годинники, розкішні автомобілі та інші товари, які часто купує російська еліта.
Байден також також заборонить імпорт в США товарів з таких секторів російської економіки, як морепродукти, спиртні напої і непромислові алмази.
"Це позбавить Росію понад 1 мільярд доларів експортної виручки", - зазначають у Білому домі.
Указ президента Байдена також, як повідомляється, створить повноваження щодо заборони нових інвестицій в будь-якому секторі економіки Російської Федерації, встановивши юридичні повноваження для майбутніх обмежень інвестицій в будь-якому секторі російської економіки.
Санкції також будуть застосовані до російського підприємця Юрія Ковальчука, керівників банків і депутатів Думи, які виступили ініціаторами прийняття законів про визнання так званих "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки".