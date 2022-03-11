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США собираются лишить Россию преимуществ членства в ВТО – Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Соединенные Штаты намерены лишить Россию преимуществ членства во Всемирной торговой организации. Об этом говорится в заявлении Белого дома относительно новых мер против России за ее нападение на Украину, пишет УНН.

Цитата

"Президент Байден будет тесно сотрудничать с Конгрессом, чтобы лишить Россию преимуществ членства в ВТО и гарантировать, что российский импорт не получит режим наибольшего благоприятствования в нашей экономике", - сообщает Белый дом.

Детали

Также сообщается, что президент США подпишет указ, который «положит конец вывозу предметов роскоши» для любого лица, находящегося в Российской Федерации. Это будет включать предметы роскоши, такие как дорогие часы, роскошные автомобили и другие товары, которые часто покупает российская элита.

Байден также также запретит импорт в США товаров из таких секторов российской экономики, как морепродукты, спиртные напитки и непромышленные алмазы.

"Это лишит Россию более 1 миллиарда долларов экспортной выручки", - отмечают в Белом доме.

Указ президента Байдена также, как сообщается, создаст полномочия по запрету новых инвестиций в любом секторе экономики Российской Федерации, установив юридические полномочия для будущих ограничений инвестиций в любом секторе российской экономики.

Санкции также будут применены к российскому предпринимателю Юрию Ковальчуку, руководителям банков и депутатам Думы, которые выступили инициаторами принятия законов о признании так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Украинские Национальные Новости

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