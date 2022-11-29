США затвердили продаж зброї Фінляндії на 323 млн доларів

Деталі

Адміністрація у понеділок поінформувала Конгрес про своє схвалення можливого продажу тактичних керованих авіаційних ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащення винищувачів повітряних сил Фінляндії.

Як зазначається, ця угода “підтримає зовнішню політику і національну безпеку США шляхом підвищення безпеки надійного партнера, який є важливою силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”.

“Для національних інтересів США життєво важливо допомогти Фінляндії в розвитку і підтримці сильного і готового потенціалу самооборони”, — сказали в адміністрації Байдена та додали, що збройні сили Фінляндії “не матимуть жодних труднощів” із прийняттям в експлуатацію військового обладнання, яке продається.

Нагадаємо

18 травня Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Фінляндію та Швецію офіційно запросили до НАТО 29 червня.