США затвердили продаж зброї Фінляндії на 323 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила потенційний продаж зброї Фінляндії, яка межує з рф, на суму 323 мільйони доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Адміністрація у понеділок поінформувала Конгрес про своє схвалення можливого продажу тактичних керованих авіаційних ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащення винищувачів повітряних сил Фінляндії.
Як зазначається, ця угода “підтримає зовнішню політику і національну безпеку США шляхом підвищення безпеки надійного партнера, який є важливою силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”.
“Для національних інтересів США життєво важливо допомогти Фінляндії в розвитку і підтримці сильного і готового потенціалу самооборони”, — сказали в адміністрації Байдена та додали, що збройні сили Фінляндії “не матимуть жодних труднощів” із прийняттям в експлуатацію військового обладнання, яке продається.
Нагадаємо
18 травня Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Фінляндію та Швецію офіційно запросили до НАТО 29 червня.