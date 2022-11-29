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США утвердили продажу оружия Финляндии на 323 млн долларов

США утвердили продажу оружия Финляндии на 323 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена одобрила потенциальную продажу оружия Финляндии, граничащую с рф, на сумму 323 миллиона долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Администрация в понедельник проинформировала Конгресс о своем одобрении возможной продажи тактических управляемых авиационных ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащения истребителей воздушных сил Финляндии.

Как отмечается, это соглашение “поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США путем повышения безопасности надежного партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе”.

“Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержке сильного и готового потенциала самообороны”, — сказали в администрации Байдена и добавили, что вооруженные силы Финляндии “не испытывают никаких трудностей” с принятием в эксплуатацию продаваемого военного оборудования.

Напомним

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.

Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО 29 июня.

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