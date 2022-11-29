США утвердили продажу оружия Финляндии на 323 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена одобрила потенциальную продажу оружия Финляндии, граничащую с рф, на сумму 323 миллиона долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Администрация в понедельник проинформировала Конгресс о своем одобрении возможной продажи тактических управляемых авиационных ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащения истребителей воздушных сил Финляндии.
Как отмечается, это соглашение “поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США путем повышения безопасности надежного партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе”.
“Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержке сильного и готового потенциала самообороны”, — сказали в администрации Байдена и добавили, что вооруженные силы Финляндии “не испытывают никаких трудностей” с принятием в эксплуатацию продаваемого военного оборудования.
Напомним
18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.
Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО 29 июня.