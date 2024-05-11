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США заявили, що використання Ізраїлем поставленої зброї могло порушити міжнародне право

США заявили, що використання Ізраїлем поставленої зброї могло порушити міжнародне право

Київ • УНН

 • 25385 перегляди

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила в п'ятницю, що використання Ізраїлем зброї, яку постачають США, могло порушити міжнародне гуманітарне право під час військової операції в Газі.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила в п'ятницю, що використання Ізраїлем зброї, що поставляється США, могло порушити міжнародне гуманітарне право під час військової операції в Газі. Однак Білий дім поки що не має повної інформації, яка дозволила б підтвердити конкретні випадки, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Білий дім заявив у п'ятницю, що у нього є підстави вважати, що Ізраїль використовував поставлену США зброю в ситуаціях, коли це "не відповідало" його зобов'язанням за міжнародним гуманітарним правом. Однак адміністрація Байдена, як і раніше, вважає надійними і такими, що заслуговують на довіру, запевнення Ізраїлю в тому, що він буде використовувати американську зброю відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Білий дім пояснює це тим, що через війну, яка триває в Газі, немає можливості перевірити конкретні випадки, коли Ізраїль міг порушити міжнародне право, і тому - неможливо дати остаточну оцінку з цього питання.

Відповідно до меморандуму національної безпеки-20 (NSM-20), випущеного президентом Байденом 8 лютого, Держдепартамент мав відзвітувати перед Конгресом США щодо того, як Ізраїль використовує американську зброю і чи не порушує під час бойових дій у Газі американське або міжнародне законодавство.

Спеціальна робоча група незалежних експертів підготувала доповідь для звіту Держдепартаменту США перед Конгресом США щодо застосування меморандуму NSM-20 стосовно Ізраїлю. Доповідь на 76 сторінках була передана робочою групою до Білого дому 18 квітня й опублікована 24 квітня. 

"Ізраїль не надав повної інформації, щоб можна було перевірити, чи використовували американські оборонні вироби, що підпадають під (меморандум), у діях, які, як стверджували, порушують міжнародне гуманітарне право чи міжнародне законодавство у сфері прав людини, в секторі Газа, на Західному березі річки Йордан та у Східному Єрусалимі у звітний період", - ідеться у звіті Держдепартаменту до Конгресу США.

"Проте, з огляду на значну залежність Ізраїлю від оборонних виробів американського виробництва, є підстави вважати, що оборонні вироби, які підпадають під (меморандум), використовувалися ізраїльськими силами безпеки з 7 жовтня у випадках, що не відповідають його зобов'язанням за міжнародним гуманітарним правом або передовому досвіду пом'якшення шкоди цивільному населенню", - наголошується в документі.

Представлена доповідь уже зазнала критики з боку конгресменів - як демократів, так і республіканців.

Сенатор-демократ від штату Меріленд Кріс Ван Холлен заявив журналістам у п'ятницю, що адміністрація Байдена "ухилилася від усіх складних питань" і не стала уважно вивчати питання про те, чи слід припинити військову допомогу через поведінку Ізраїлю.

Сенатор-республіканець від штату Огайо Джим Ріш, член Комітету з міжнародних відносин Сенату США, випустив заяву, у якій ідеться про те, що "в найближчій перспективі NSM-20 спрямовано безпосередньо проти Ізраїлю, але додаткові вкрай політизовані вимоги до звітності зрештою будуть спрямовані на інших американських союзників і партнерів у всьому світі, що ще більше утруднить надання допомоги в галузі безпеки та підірве здатність США стримувати Китай і росію".

Доповнення

Дії ізраїльських військових, зазначає видання, стають об'єктом дедалі пильнішої уваги, оскільки, за даними департаменту охорони здоров'я сектору Гази, що перебуває під контролем ХАМАС, 34 тисячі палестинців у Газі стали жертвами військової операції Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАС, під час якого було вбито 1200 ізраїльтян і 252 особи були взяті в заручники. Правозахисна організація Amnesty International у своїй доповіді, також опублікованій наприкінці квітня, заявила, що зброю, яку поставляють Ізраїлю, використовували в "серйозних порушеннях" міжнародного гуманітарного права і законодавства у сфері прав людини. Організація докладно описала конкретні випадки загибелі або поранень цивільних осіб і незаконного застосування летальної сили.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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