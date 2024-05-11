США заявили, что использование Израилем поставляемого оружия могло нарушить международное право

Администрация президента США Джо Байдена заявила в пятницу, что использование Израилем оружия, поставляемого США, могло нарушить международное гуманитарное право во время военной операции в Газе. Однако у Белого дома пока нет полной информации, которая позволила бы подтвердить конкретные случаи, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Белый дом заявил в пятницу, что у него есть основания полагать, что Израиль использовал поставленное США оружие в ситуациях, когда это "не сообразовывалось" с его обязательствами по международному гуманитарному праву. Однако администрация Байдена по-прежнему считает надежными и заслуживающими доверия заверения Израиля в том, что он будет использовать американское оружие в соответствии с международным гуманитарным правом.

Белый дом объясняет это тем, что из-за продолжающейся войны в Газе нет возможности проверить конкретные случаи, когда Израиль мог нарушить международное право, и поэтому – невозможно дать окончательную оценку по этому вопросу.

В соответствии с меморандумом национальной безопасности-20 (NSM-20), выпущенном президентом Байденом 8 февраля, Госдепартамент должен был отчитаться перед Конгрессом США по тому, как Израиль использует американское оружие и не нарушает ли в ходе боевых действий в Газе американское или международное законодательство.

Специальная рабочая группа независимых экспертов подготовила доклад для отчета Госдепартамента США перед Конгрессом США по применению меморандума NSM-20 по отношению к Израилю. Доклад на 76 страницах был передан рабочей группой в Белый дом 18 апреля и опубликован 24 апреля.

"Израиль не предоставил полной информации, чтобы можно было проверить, использовались ли американские оборонные изделия, подпадающие под (меморандум), в действиях, которые, как утверждалось, нарушают международное гуманитарное право или международное законодательство в области прав человека, в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме в отчетный период", – говорится в отчете Госдепартамента Конгрессу США.

"Тем не менее, учитывая значительную зависимость Израиля от оборонных изделий американского производства, есть основания полагать, что оборонные изделия, подпадающие под (меморандум), использовались израильскими силами безопасности с 7 октября в случаях, которые не сообразуются с его обязательствами по международному гуманитарному праву или с передовым опытом смягчения ущерба гражданскому населению", – отмечается в документе.

Представленный доклад уже подвергся критике со стороны конгрессменов – как демократов, так и республиканцев.

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен заявил журналистам в пятницу, что администрация Байдена "уклонилась от всех сложных вопросов" и не стала внимательно изучать вопрос о том, следует ли прекратить военную помощь из-за поведения Израиля.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джим Риш, член Комитета по международным отношениям Сената США, выпустил заявление, в котором говорится, что "в ближайшей перспективе NSM-20 направлен непосредственно против Израиля, но дополнительные крайне политизированные требования к отчетности, в конечном итоге, будут направлены на других американских союзников и партнеров по всему миру, что еще больше затруднит оказание помощи в сфере безопасности и подорвет способность США сдерживать Китай и россию".

Дополнение

Действия израильских военных, отмечает издание, становится объектом все более пристального внимания, поскольку, по данным департамента здравоохранения сектора Газа, находящегося под контролем ХАМАС, 34 тысячи палестинцев в Газе стали жертвами военной операции Израиля в ответ на нападение ХАМАС, в ходе которого были убиты 1200 израильтян и 252 человека были взяты в заложники. Правозащитная организация Amnesty International в своем докладе, также опубликованном в конце апреля, заявила, что поставляемое Израилю оружие использовалось в "серьезных нарушениях" международного гуманитарного права и законодательства в области прав человека. Организация подробно описала конкретные случаи гибели или ранений гражданских лиц и незаконного применения летальной силы.