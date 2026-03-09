США заявили про прогрес у знищенні ракетного потенціалу Ірану
Київ • УНН
Державний секретар США Марко Рубіо заявив про успішну ліквідацію можливостей Ірану виробляти та запускати балістичні ракети. Авіаудари США спрямовані на захист світу від загроз.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати "добре просунулися" на шляху до знищення здатності Ірану загрожувати своїм сусідам і світу ракетами. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Виступаючи в понеділок на церемонії в Державному департаменті з нагоди вшанування американців, яких неправомірно утримували за кордоном, зокрема в Ірані, Рубіо заявив, що метою триваючих авіаударів США є ліквідація запасів балістичних ракет Ірану, його можливостей їх виробляти та запускати.
"Ми добре просуваємося до досягнення цієї мети", — сказав він, додавши, що це здійснюється "з переважною силою та високою точністю".
Нагадаємо
Один із ключових ядерних центрів Ірану, розташований в Ісфахані, отримав значні руйнування після ракетного удару, нанесеного 7 березня. Як повідомляє агентство ISNA з посиланням на власні джерела, атака була частиною спільної операції США та Ізраїлю. Попри суттєвий збиток інфраструктурі, наразі немає жодних ознак викиду радіації або радіоактивного забруднення прилеглої місцевості.