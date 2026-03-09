$43.730.0850.540.36
16:44 • 2030 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
12:46 • 12277 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 22320 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 14829 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35372 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 29129 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45987 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65108 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 107828 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56019 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Графіки відключень електроенергії
Fox News

США заявили про прогрес у знищенні ракетного потенціалу Ірану

Київ • УНН

 736 перегляди

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про успішну ліквідацію можливостей Ірану виробляти та запускати балістичні ракети. Авіаудари США спрямовані на захист світу від загроз.

США заявили про прогрес у знищенні ракетного потенціалу Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати "добре просунулися" на шляху до знищення здатності Ірану загрожувати своїм сусідам і світу ракетами. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Виступаючи в понеділок на церемонії в Державному департаменті з нагоди вшанування американців, яких неправомірно утримували за кордоном, зокрема в Ірані, Рубіо заявив, що метою триваючих авіаударів США є ліквідація запасів балістичних ракет Ірану, його можливостей їх виробляти та запускати.

"Ми добре просуваємося до досягнення цієї мети", — сказав він, додавши, що це здійснюється "з переважною силою та високою точністю".

Нагадаємо

Один із ключових ядерних центрів Ірану, розташований в Ісфахані, отримав значні руйнування після ракетного удару, нанесеного 7 березня. Як повідомляє агентство ISNA з посиланням на власні джерела, атака була частиною спільної операції США та Ізраїлю. Попри суттєвий збиток інфраструктурі, наразі немає жодних ознак викиду радіації або радіоактивного забруднення прилеглої місцевості.

Ольга Розгон

