США заявили о прогрессе в уничтожении ракетного потенциала Ирана

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 1990 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
12:46 • 12228 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 22300 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 14812 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 35350 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 29123 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45979 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65108 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 107822 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 56019 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.4м/с
57%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 30767 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 39994 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 28095 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 11723 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 16492 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 16552 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 28151 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 35348 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 40041 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 107822 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 1580 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 3686 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 3824 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 11771 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 30830 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Сериал
Ракетная система С-300

США заявили о прогрессе в уничтожении ракетного потенциала Ирана

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил об успешной ликвидации возможностей Ирана производить и запускать баллистические ракеты. Авиаудары США направлены на защиту мира от угроз.

США заявили о прогрессе в уничтожении ракетного потенциала Ирана

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты "хорошо продвинулись" на пути к уничтожению способности Ирана угрожать своим соседям и миру ракетами. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Выступая в понедельник на церемонии в Государственном департаменте по случаю чествования американцев, неправомерно удерживаемых за границей, в частности в Иране, Рубио заявил, что целью продолжающихся авиаударов США является ликвидация запасов баллистических ракет Ирана, его возможностей их производить и запускать.

"Мы хорошо продвигаемся к достижению этой цели", — сказал он, добавив, что это осуществляется "с подавляющей силой и высокой точностью".

Напомним

Один из ключевых ядерных центров Ирана, расположенный в Исфахане, получил значительные разрушения после ракетного удара, нанесенного 7 марта. Как сообщает агентство ISNA со ссылкой на собственные источники, атака была частью совместной операции США и Израиля. Несмотря на существенный ущерб инфраструктуре, на данный момент нет никаких признаков выброса радиации или радиоактивного загрязнения прилегающей местности.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Иран