США заявили о прогрессе в уничтожении ракетного потенциала Ирана

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты "хорошо продвинулись" на пути к уничтожению способности Ирана угрожать своим соседям и миру ракетами. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Выступая в понедельник на церемонии в Государственном департаменте по случаю чествования американцев, неправомерно удерживаемых за границей, в частности в Иране, Рубио заявил, что целью продолжающихся авиаударов США является ликвидация запасов баллистических ракет Ирана, его возможностей их производить и запускать.

"Мы хорошо продвигаемся к достижению этой цели", — сказал он, добавив, что это осуществляется "с подавляющей силой и высокой точностью".

Напомним

Один из ключевых ядерных центров Ирана, расположенный в Исфахане, получил значительные разрушения после ракетного удара, нанесенного 7 марта. Как сообщает агентство ISNA со ссылкой на собственные источники, атака была частью совместной операции США и Израиля. Несмотря на существенный ущерб инфраструктуре, на данный момент нет никаких признаков выброса радиации или радиоактивного загрязнения прилегающей местности.