США введуть санкції проти Ірану, якщо той надасть безпілотники росії - Держдеп

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"Ми продовжимо дуже уважно стежити за ситуацією. Усі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до низки санкцій, які є у нас в запасі, і, ймовірно, низки санкцій із боку інших країн у всьому світі", - сказав Прайс.

Речник Держдепартаменту повідомив, що Сполучені Штати вже висловлювали занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій.

Контекст

12 липня радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що росія звернулася до Ірану з проханням надати їй "сотні" бойових безпілотників для використання у війні проти України. За інформацією США, Тегеран готується вчити російські війська використовувати БПЛА вже цього місяця. Він додав, поки невідомо, чи країна вже доставила які-небудь з безпілотників рф.

Згодом Білий дім оприлюднив інформацію, що російські чиновники відвідали Іран для огляду бойових дронів.

У Міністерстві закордонних страв Ірану відповіли на заяви США, зазначивши, що співпраця з росією "розпочалася ще до початку війни в Україні, і останнім часом щодо цього не відбулося жодних конкретних подій".

Своєю чергою, голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав Іран не надавати військову допомогу країні-агресору.