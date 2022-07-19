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США введуть санкції проти Ірану, якщо той надасть безпілотники росії - Держдеп

США введуть санкції проти Ірану, якщо той надасть безпілотники росії - Держдеп

Київ • УНН

 • 215306 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Ірану, якщо країна вирішить надати росії свої безпілотники. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу, інформує УНН.

Цитата

"Ми продовжимо дуже уважно стежити за ситуацією. Усі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до низки санкцій, які є у нас в запасі, і, ймовірно, низки санкцій із боку інших країн у всьому світі", - сказав Прайс.

Речник Держдепартаменту повідомив, що Сполучені Штати вже висловлювали занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій.

Контекст

12 липня радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що росія звернулася до Ірану з проханням надати їй "сотні" бойових безпілотників для використання у війні проти України. За інформацією США, Тегеран готується вчити російські війська використовувати БПЛА вже цього місяця. Він додав, поки невідомо, чи країна вже доставила які-небудь з безпілотників рф.

Згодом Білий дім оприлюднив інформацію, що російські чиновники відвідали Іран для огляду бойових дронів.

У Міністерстві закордонних страв Ірану відповіли на заяви США, зазначивши, що співпраця з росією "розпочалася ще до початку війни в Україні, і останнім часом щодо цього не відбулося жодних конкретних подій".

Своєю чергою, голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав Іран не надавати військову допомогу країні-агресору.

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