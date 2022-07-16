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Білий дім: російські чиновники відвідали Іран для огляду бойових дронів для війни проти України

Білий дім: російські чиновники відвідали Іран для огляду бойових дронів для війни проти України

Київ • УНН

 • 187540 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Білий дім повідомляє, що за останні тижні російські офіційні особи як мінімум двічі відвідували аеродром у центральній частині Ірану, щоб оглянути бойові безпілотники, які він хоче придбати для використання в війні, що триває в Україні, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Адміністрація опублікувала розвіддані, на тлі того, як президент США Джо Байден зібрався у суботу зустрітися з лідерами шести країн Перської затоки, а також Єгипту, Йорданії та Іраку на регіональному саміті. Очікується, що Байден викладе свою "важливу заяву", яка пояснює його бачення щодо Близького Сходу, коли завершить заключний етап чотириденної поїздки, покликаної зміцнити позиції США та згуртувати регіон проти Ірану.

За даними Білого дому, Іран продемонстрував дрони російським чиновникам на аеродромі Кашан 8 червня та 15 липня.

Адміністрація також опублікувала супутникові знімки безпілотників "Шахед-191" і "Шахед-129", які демонструвалися та літали на аеродромі, коли там перебував транспортний літак російської делегації.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у своїй заяві заявив, що адміністрація має "інформацію про те, що іранський уряд готується надати росії кілька сотень БПЛА".

"Ми оцінюємо, що офіційна російська делегація нещодавно мала демонстрацію іранських БПЛА, здатних атакувати. Ми публікуємо ці знімки, зроблені у червні, на яких показано іранські БПЛА, які російська урядова делегація бачила того дня", — додав Салліван у своїй заяві.

"Це говорить про інтерес росії, що зберігається, до придбання іранських БПЛА, здатних атакувати", - зазначив він.

Салліван сказав, що офіційні особи США вважають, що червневий візит "був вперше, коли російська делегація відвідала цей аеродром для такої демонстрації".

Доповнення

Байден прагне посилити координацію дій союзників на Близькому Сході у відповідь на російське вторгнення в Україну і те, що поточний конфлікт означає для регіону. Багато країн Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія, серйозно стурбовані зловмисною діяльністю Ірану у регіоні.

Країни-учасниці саміту мають відмінну від США позицію щодо запровадження санкцій проти рф, а це питання є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом для адміністрації Байдена. У всякому разі, ОАЕ перетворилися на своєрідну фінансову гавань для російських мільярдерів та їх яхт вартістю у багато мільйонів. Єгипет залишається відкритим для російських туристів.

Раніше

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що росія звертається до Ірану з проханням надати їй "сотні" бойових безпілотників для використання у війні проти України. 

Міністерство закордонних справ Ірану відповіло Білому дому на заяви про продаж росії безпілотників для війни в Україні, вказавши, що Тегеран співпрацював з москвою ще до війни і наразі нічого конкретного у цій сфері не сталося.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм іранським колегою питання військової допомоги росії та продажу нею краденого українського зерна.

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