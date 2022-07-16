Белый дом: российские чиновники посетили Иран для осмотра боевых дронов для войны против Украины

Детали

Администрация опубликовала разведданные на фоне того, как президент США Джо Байден собрался в субботу встретиться с лидерами шести стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Ирака на региональном саммите. Ожидается, что Байден изложит свое "важное заявление", объясняющее его видение Ближнего Востока, когда завершит заключительный этап четырехдневной поездки, призванной укрепить позиции США и сплотить регион против Ирана.

По данным Белого дома, Иран продемонстрировал дроны российским чиновникам на аэродроме Кашан 8 июня и 15 июля.

Администрация также опубликовала спутниковые снимки беспилотников "Шахед-191" и "Шахед-129", которые демонстрировались и летали на аэродроме, когда там находился транспортный самолет российской делегации.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в своем заявлении заявил, что у администрации есть "информация о том, что иранское правительство готовится предоставить россии несколько сотен БПЛА".

"Мы оцениваем, что официальная российская делегация недавно имела демонстрацию иранских БПЛА, способных атаковать. Мы публикуем эти снимки, сделанные в июне, на которых показаны иранские БПЛА, которые российская правительственная делегация видела в тот день", — добавил Салливан в своем заявлению.

"Это говорит об сохраняющемся интересе россии к приобретению иранских БПЛА, способных атаковать", - отметил он.

Салливан сказал, что официальные лица США считают, что июньский визит "был первым разом, когда российская делегация посетила этот аэродром для такой демонстрации".

Дополнение

Байден стремится усилить координацию действий союзников на Ближнем Востоке в ответ на российское вторжение в Украину и то, что текущий конфликт означает для региона. Многие страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, серьезно озабочены злонамеренной деятельностью Ирана в регионе.

Страны-участницы саммита имеют отличную от США позицию по введению санкций против рф, а этот вопрос является ключевым внешнеполитическим приоритетом для администрации Байдена. Во всяком случае, ОАЭ превратились в своеобразную финансовую гавань для российских миллиардеров и их яхт за несколько миллионов. Египет остается открытым для российских туристов.

Ранее

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что россия обращается к Ирану с просьбой предоставить ей "сотни" боевых беспилотников для использования в войне против Украины.

Министерство иностранных дел Ирана ответило Белому дому на заявления о продаже россии беспилотников для войны в Украине, указав, что Тегеран сотрудничал с москвой еще до войны и пока ничего конкретного в этой сфере не произошло.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим иранским коллегой вопрос военной помощи россии и продажи ею ворованного украинского зерна.