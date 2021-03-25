США внесуть до чорного списку військові компанії М'янми
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. США внесуть до чорного списку військові компанії М'янми після смертельних репресій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Сполучені Штати планують запровадити санкції проти двох конгломератів, підконтрольних військовим М'янми через захоплення влади генералами 1 лютого та смертельні репресії.
Рішення казначейства США внести до чорного списку економічну корпорацію М'янми(MEC) та економічні холдинги Ltd (MEHL) та заморозити будь-яких активів, які вони мають у Сполучених Штатах, може відбутися вже 25 березня.
Що було раніше
Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.
Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.
Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.
Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет. Протести не вщухають, вже понад 250 демонстрантів вбито.