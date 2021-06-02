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США внесли до чорного списку 3 громадян Болгарії та 64 корупційні компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. У середу Сполучені Штати внесли в чорний список трьох громадян Болгарії і 64 компанії, якими вони управляють, звинувативши їх в причетності до корупції в країнах-членах ЄС. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

США внесли до чорного списку 3 громадян Болгарії та 64 корупційні компанії

Деталі

У заяві міністерства фінансів зазначається, що цей крок був найбільшим на сьогоднішній день, заходом по боротьбі з хабарництвом.

Казначейство США заявило, що ввело санкції відносно бізнесмена і олігарха Василя Кроумова Божкова, звинувативши його в плануванні створення каналу для впливу російських лідерів на болгарський уряд.

Також санкції торкнулися колишнього депутата парламенту Деляна Славчева Пеєвського та колишнього державного чиновника Ілько Димитрова Желязкова і 64 компаній, що належать або контролюються цими трьома громадянами Болгарії.

"Корупція не тільки позбавляє громадян ресурсів, вона може підірвати інститути, призначені для їх захисту. Це визначення в рамках програми глобальних санкцій Магнітського показує, що ми віддані боротьбі з корупцією, де б вона не була", - сказав Андреа Гацько, директор Казначейства.

Санкції блокують доступ людей і компаній, занесених до чорного списку, до фінансової системи США, блокують будь-які їхні активи в США і забороняють американцям мати з ними справу.

ЄС довгий час тиснув на Болгарію, яка є державою-членом ЄС з 2007 року, з метою ефективно боротися з повальною корупцією і поліпшити свої стандарти верховенства закону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бельгія і Латвія арештували російські активи у "справі Магнітського" про відмивання грошей 

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