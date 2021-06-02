США внесли в черный список 3 граждан Болгарии и 64 коррупционные компании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В среду Соединенные Штаты внесли в черный список трех граждан Болгарии и 64 компании, которыми они управляют, обвинив их в причастности к коррупции в странах-членах ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В заявлении министерства финансов отмечается, что этот шаг был самой большой на сегодняшний день, мерой по борьбе со взяточничеством.
Казначейство США заявило, что ввело санкции в отношении бизнесмена и олигарха Василия Кроумова Божкова, обвинив его в планировании создания канала для влияния российских лидеров на болгарское правительство.
Также санкции коснулись бывшего депутата парламента Деляна Славчева Пеевского и бывшего государственного чиновника Илько Димитрова Желязкова и 64 компаний, принадлежащих или контролируемых этими тремя гражданами Болгарии.
"Коррупция не только лишает граждан ресурсов, она может подорвать институты, предназначенные для их защиты. Это определение в рамках программы глобальных санкций Магнитского показывает, что мы преданы борьбе с коррупцией, где бы она ни была", - сказал Андреа Гацко, директор Казначейства.
Санкции блокируют доступ людей и компаний, занесенных в черный список, к финансовой системе США, блокируют любые их активы в США и запрещают американцам иметь с ними дело.
ЕС долгое время давил на Болгарию, которая является государством-членом ЕС с 2007 года, с целью эффективно бороться с повальной коррупцией и улучшить свои стандарты верховенства закона.
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