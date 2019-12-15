США таємно видворили двох китайських дипломатів, що потрапили на секретну базу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У вересні США таємно видворили з країни двох співробітників посольства Китаю, після того як вони в'їхали на територію секретної військової бази у Вірджинії. Про це повідомила в неділю газета New York Times, передає УНН спираючись на видання Голос Америки.
Посилаючись на джерела, знайомі з інцидентом, газета зазначає, що це, ймовірно, перший випадок більш ніж за 30 років, коли США видворяють китайських дипломатів за підозрою в шпигунстві.
Припускають, що принаймні один дипломат був офіцером розвідки під прикриттям, пише видання.
За даними New York Тimes, дипломати в супроводі своїх дружин під’їхали до КПП біля в’їзду на секретний об’єкт в районі Норфолка, штат Вірджинія, де, зокрема, розташований підрозділ сил спеціальних операцій.
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Охорона побачила, що у них не було дозволу на в’їзд, і наказала, щоб вони в’їхали через ворота, розвернулися і виїхали.
Однак автомобіль в’їхав на територію бази, ухиляючись від переслідування військових, поки йому не перегородили шлях пожежні машини, пише газета.
За даними газети, дипломати заявили, що вони не зрозуміли інструкцій охорони і заблукали.
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Через кілька тижнів після цього інциденту Держдепартамент запровадив обмеження на діяльність китайських дипломатів, назвавши це відповіддю на багаторічні правила китайської сторони, що обмежують пересування американських дипломатів.