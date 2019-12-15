США таємно видворили двох китайських дипломатів, що потрапили на секретну базу

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У вересні США таємно видворили з країни двох співробітників посольства Китаю, після того як вони в'їхали на територію секретної військової бази у Вірджинії. Про це повідомила в неділю газета New York Times, передає УНН спираючись на видання Голос Америки.