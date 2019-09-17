Російське посольство звернеться до Держдепу США після статті про шпигунство дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Посольство Росії в США звернеться за роз’ясненнями до Держдепартаменту США за роз’ясненнями в зв’язку з публікацією в YahooNews про “злам систем зв’язку ФБР і шпигунських іграх на території США”. Відповідну заяву опубліковано на сайті посольства, передає УНН.
“Жодного факту або доказу порушення російськими громадянами норм і законів США автори так і не привели. При цьому ряд безпідставних звинувачень, що містяться в статті, на адресу дипломатів і членів їх сімей становить пряму загрозу для їх безпеки. Мають намір звернутися за роз’ясненнями в держдеп в зв’язку з тим, що подібні провокаційні публікації можуть привести до актів насильства по відношенню до співробітників Посольства та їх близьких”, — йдеться в заяві.
Також російські дипломати заявили, що раніше Посольству і його персоналу так і не були принесені вибачення за розголошення їх банківської інформації через видання BuzzFeed.
Як повідомляв УНН, напередодні видання Yahoo News з посиланням на власні джерела повідомило, що висланих в грудні 2016 року 35 російських дипломатів підозрювали в шпигунстві.