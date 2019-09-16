Висланих зі США російських дипломатів підозрювали у шпигунстві - Yahoo News

ukru
21 березня, 18:19 • 89822 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 142491 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 133002 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 197693 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 153270 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 178915 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 167439 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130463 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173442 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269153 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
59 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

21 березня, 18:15 • 31173 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

21 березня, 18:32 • 100855 перегляди
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 33738 перегляди
Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

21 березня, 19:18 • 28304 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

00:15 • 30930 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 132465 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 197691 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 178913 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 167437 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 136334 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 89822 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 100365 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 67898 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124230 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115067 перегляди
Актуальне
Висланих зі США російських дипломатів підозрювали у шпигунстві - Yahoo News

Висланих зі США російських дипломатів підозрювали у шпигунстві - Yahoo News

Київ • УНН

 • 11048 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У грудні 2016 року адміністрація президента США Барака Обами оголосила, що дає майже трьом дюжинам російських дипломатів 72 години, щоб покинути Сполучені Штати, і заарештовує дві будівлі на східному узбережжі, що належать російському урядові. Офіційною причиною висилки назвали втручання Росії у президентські вибори США, однак насправді російських дипломатів підозрювали у шпигунстві, пише Yahoo News із посиланням на власні джерела, передає УНН.

Так, за словами колишніх посадових осіб США, обидва комплекси і, принаймні, деякі з висланих дипломатів грали ключові ролі у російській контррозвідувальній операції, яка простягалася від району затоки до центру столиці країни.

Операція, націлена на системи зв'язку ФБР, підірвала здатність бюро відстежувати російських шпигунів на території США в період напруженості з Москвою, яка посилювалася, змусила ФБР і ЦРУ припинити контакти з деякими з їхніх російських активів і підштовхнула до посилення процедур безпеки на ключових об'єктах національної безпеки США в районі Вашингтона і в інших місцях, за словами джерел. Це навіть викликало стурбованість у деяких офіційних осіб США щодо російського крота в розвідувальному співтоваристві США.

"Це була дуже широка спроба проникнути в наші найчутливіші операції", - сказав агентству колишній високопоставлений співробітник ЦРУ.

За його словами, у США тоді виявили, що росіяни значно поліпшили свою здатність розшифровувати певні види захищеного зв'язку й успішно відстежували пристрої, що використовуються елітними групами спостереження ФБР.

Високопоставлені особи в США також побоювалися, що росіяни, можливо, винайшли інші способи моніторингу розвідувальних даних США, включно зі зломом комп'ютерів, які не підключені до інтернету. Верхівка ФБР і ЦРУ інформувала лідерів Конгресу з цих питань в рамках широкомасштабного дослідження вразливостей контррозвідки в США на Капітолійському пагорбі.

"Коли ми дізналися про це, лампочка загорілася - саме тому ми не бачили (певні види - ред.) діяльності" від відомих російських шпигунів у Сполучених Штатах, сказав колишній високопоставлений співробітник розвідки.

Нагадаємо, телекомпанія CNN 9 вересня повідомила, що американська розвідка вивезла у 2017 році з Росії свого цінного агента, побоюючись його викриття. Телекомпанія не називає імені агента, зазначаючи лише, що він "був одним з найбільш високопоставлених джерел в російському уряді". У свою чергу газета The New York Times зазначила, що він займав "впливову посаду, яка забезпечувала йому доступ до Кремля на найвищому рівні". Низка російських ЗМІ із посиланнями на анонімні джерела, у свою чергу, повідомили, що може йтися про Олега Смоленкова, який працював в управління справами глави російської держави. Водночас, ЗМІ називають й інші можливі місця роботи Смоленкова.

Сьогодні офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в інтерв'ю Telegram-каналу "Расстрига" підтвердила, що ексспівробітник адміністрації президента Росії Олег Смоленков, якого ЗМІ називають агентом ЦРУ, працював в російському посольстві у Вашингтоні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,251.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.04