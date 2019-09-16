Висланих зі США російських дипломатів підозрювали у шпигунстві - Yahoo News

Так, за словами колишніх посадових осіб США, обидва комплекси і, принаймні, деякі з висланих дипломатів грали ключові ролі у російській контррозвідувальній операції, яка простягалася від району затоки до центру столиці країни.

Операція, націлена на системи зв'язку ФБР, підірвала здатність бюро відстежувати російських шпигунів на території США в період напруженості з Москвою, яка посилювалася, змусила ФБР і ЦРУ припинити контакти з деякими з їхніх російських активів і підштовхнула до посилення процедур безпеки на ключових об'єктах національної безпеки США в районі Вашингтона і в інших місцях, за словами джерел. Це навіть викликало стурбованість у деяких офіційних осіб США щодо російського крота в розвідувальному співтоваристві США.

"Це була дуже широка спроба проникнути в наші найчутливіші операції", - сказав агентству колишній високопоставлений співробітник ЦРУ.

За його словами, у США тоді виявили, що росіяни значно поліпшили свою здатність розшифровувати певні види захищеного зв'язку й успішно відстежували пристрої, що використовуються елітними групами спостереження ФБР.

Високопоставлені особи в США також побоювалися, що росіяни, можливо, винайшли інші способи моніторингу розвідувальних даних США, включно зі зломом комп'ютерів, які не підключені до інтернету. Верхівка ФБР і ЦРУ інформувала лідерів Конгресу з цих питань в рамках широкомасштабного дослідження вразливостей контррозвідки в США на Капітолійському пагорбі.

"Коли ми дізналися про це, лампочка загорілася - саме тому ми не бачили (певні види - ред.) діяльності" від відомих російських шпигунів у Сполучених Штатах, сказав колишній високопоставлений співробітник розвідки.

Нагадаємо, телекомпанія CNN 9 вересня повідомила, що американська розвідка вивезла у 2017 році з Росії свого цінного агента, побоюючись його викриття. Телекомпанія не називає імені агента, зазначаючи лише, що він "був одним з найбільш високопоставлених джерел в російському уряді". У свою чергу газета The New York Times зазначила, що він займав "впливову посаду, яка забезпечувала йому доступ до Кремля на найвищому рівні". Низка російських ЗМІ із посиланнями на анонімні джерела, у свою чергу, повідомили, що може йтися про Олега Смоленкова, який працював в управління справами глави російської держави. Водночас, ЗМІ називають й інші можливі місця роботи Смоленкова.

Сьогодні офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в інтерв'ю Telegram-каналу "Расстрига" підтвердила, що ексспівробітник адміністрації президента Росії Олег Смоленков, якого ЗМІ називають агентом ЦРУ, працював в російському посольстві у Вашингтоні.