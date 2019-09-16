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Высланных из США российских дипломатов подозревали в шпионаже - Yahoo News

Высланных из США российских дипломатов подозревали в шпионаже - Yahoo News

Киев  •  УНН

 • 11048 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы объявила, что дает почти трем дюжинам российских дипломатов 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты, и арестовывает два здания на восточном побережье, принадлежащих российскому правительству. Официальной причиной высылки назвали вмешательство России в президентские выборы США, однако на самом деле российских дипломатов подозревали в шпионаже, пишет Yahoo News со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Так, по словам бывших должностных лиц США, оба комплекса и, по крайней мере, некоторые из высланных дипломатов играли ключевые роли в российской контрразведывательной операции, которая простиралась от района залива до центра столицы страны.

Операция, нацеленная на системы связи ФБР, подорвала способность бюро отслеживать русских шпионов на территории США в период усиливающейся напряженности с Москвой, вынудила ФБР и ЦРУ прекратить контакты с некоторыми из их российских активов и подтолкнула к ужесточению процедур безопасности на ключевых объектах национальной безопасности США в районе Вашингтона и в других местах, по словам источников. Это даже вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц США по поводу российского крота в разведывательном сообществе США.

"Это была очень широкая попытка проникнуть в наши самые чувствительные операции", - сказал агентству бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.

По его словам, в США тогда обнаружили, что русские значительно улучшили свою способность расшифровывать определенные виды защищенной связи и успешно отслеживали устройства, используемые элитными группами наблюдения ФБР.

Высокопоставленные лица в США также опасались, что русские, возможно, изобрели другие способы мониторинга разведывательных данных США, включая взлом компьютеров, не подключенных к интернету. Верхушка ФБР и ЦРУ информировала лидеров Конгресса по этим вопросам в рамках широкомасштабного исследования уязвимостей контрразведки в США на Капитолийском холме.

"Когда мы узнали об этом, лампочка загорелась — именно поэтому мы не видели (определенных видов - ред.) деятельности" от известных российских шпионов в Соединенных Штатах, сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки.

Напомним, телекомпания CNN 9 сентября сообщила, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Телекомпания не называет имени агента, отмечая лишь, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". В свою очередь газета The New York Times отметила, что он занимал "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". Ряд российских СМИ со ссылками на анонимные источники, в свою очередь, сообщили, что речь может идти об Олеге Смоленкове, который работал в управделами главы российского государства. В то же время СМИ называют и другие возможные места работы Смоленкова.

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.

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