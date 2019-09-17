Российское посольство обратится в Госдеп США после статьи о шпионаже дипломатов

“Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели. При этом ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности. Намерены обратиться за разъяснениями в госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников Посольства и их близких”, — говорится в заявлении.

Также российские дипломаты заявили, что ранее Посольству и его персоналу так и не были принесены извинения за разглашение их банковской информации через издание BuzzFeed.

Как сообщал УНН, накануне издание Yahoo News со ссылкой на собственные источники сообщило, что высланных в декабря 2016 года 35 российских дипломатов подозревали в шпионаже.