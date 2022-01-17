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США та Європа виключили відключення РФ від системи Swift - ЗМІ

США та Європа виключили відключення РФ від системи Swift - ЗМІ

Київ • УНН

 • 22767 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. США і Європа виключили відключення російських банків від міжнародної системи Swift в якості можливих санкцій. Про це Handelsblatt стало відомо з урядових джерел, передає УНН.

Цитата

“Брюссель, Берлін, Європа і США знімають західну загрозу санкцій проти Москви: ідея відрізати російські банки від постачальника платіжних послуг Swift і, таким чином, ефективно від глобальних фінансових потоків, більше не переслідується", — йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що виключення Росії з системи Swift в усіх напрямках занадто делікатне для учасників переговорів. Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків в короткостроковій перспективі і сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій Захід більше не буде домінувати в середньостроковій перспективі.

Переговори між європейцями і США зараз зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків. Німеччина наполягає на винятках, щоб імпорт газу і нафти з Росії можна було оплачувати.

Доповнення

Майбутній лідер консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від можливого виключення Росії з міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT як потенційне покарання за будь-який напад Росії на Україну.

Контекст

Росія виставила низку вимог за так званими "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід, за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, що пройшла в Женеві, Брюсселі та Відні на минулому тижні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у випадку можливого вторгнення. Відключення Росії від системи SWIFT є однією з можливих опцій.

Анналена Бербок здійснить перший візит в ранзі глави МЗС ФРН в країни пострадянського простору. 17 січня в Києві вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і своїм колегою Дмитром Кулебою. Наступного дня в Москві глава німецького зовнішньополітичного відомства проведе переговори з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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